Суть политики Абхазии - это строительство независимости от России за деньги России

ИМ Ильдус Мамлеев Перекрыть им всё и вся. Запретить ввоз мандаринов в Россию и фсё! Через 3 месяца приползут на каленях сами проситься в Россию, в виде области. В потом опять начнут бунтовать! У них это национальное развлечение такое власть меня и требовать денег от России!

slava axmetov Очередной спектакль разыгрывают.И режиссеры и актеры все те же.И идея та же.Разворовывать деньги из бюджета и делить .Довольны и россияне у кормушки и бездельники у теплого моря.😀