Письмо в личку на тему протестов в Абхазии: Сергей, ваш покорный слуга 27 июня 2014 г. был в Сухуме и невольно наблюдал, как происходила смена власти.
Суть политики Абхазии - это строительство независимости от России за деньги России
Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
Перекрыть им всё и вся. Запретить ввоз мандаринов в Россию и фсё! Через 3 месяца приползут на каленях сами проситься в Россию, в виде области. В потом опять начнут бунтовать! У них это национальное развлечение такое власть меня и требовать денег от России!
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13 час.
slava axmetov
Очередной спектакль разыгрывают.И режиссеры и актеры все те же.И идея та же.Разворовывать деньги из бюджета и делить .Довольны и россияне у кормушки и бездельники у теплого моря.😀
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12 час.
лл
лина любимцева
Так не бывает.... Абхазии, для ее же безопасности, нужно войти в состав России. И вся эта бузотень закончится... Чего тянут? Русские хорошо относятся к абхазам. Все будет хорошо!!!
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10 час.
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