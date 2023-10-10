Кандидат в президенты США Никки Хейли в прямом эфире Fox News 10 октября заявила, что Америка должна «остановить Иран» и разрушить экономику этой страны.
Кандидат в президенты США Хейли: Америка должна разрушить экономику Ирана
Комментарии
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Евгений Луговцев
Волос длинный ум короткий. Откуда вообще берутся эти бестолковые курицы. Видимо толковых сожгли на кострах в средние века как ведьм, а эти отбросы остались и правят бал. Но видимо недолго осталось. Штаты накроются медным тазом или ещё чем ни будь и ПИПЕЦ котёнку срать не будет.
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8 час.
Aнатолий Райков
Хейли,осталось только Е на У заменить.А что если один рубль,скоро за два мешка своих зелёных фантиков покупать будешь.
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4 час.
larisa1969k
Очередная сука
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1 час.
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