Кандидат в президенты США Хейли: Америка должна разрушить экономику Ирана

Евгений Луговцев

Волос длинный ум короткий. Откуда вообще берутся эти бестолковые курицы. Видимо толковых сожгли на кострах в средние века как ведьм, а эти отбросы остались и правят бал. Но видимо недолго осталось. Штаты накроются медным тазом или ещё чем ни будь и ПИПЕЦ котёнку срать не будет.