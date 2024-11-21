Курс биткоина преодолел отметку 98 тысяч долларов

По мнению многих экспертов финансового рынка, в ближайшее время самая известная криптовалюта протестирует уровень 100 тысяч долларов, затем может начаться коррекция Курс биткоина впервые преодолел отметку 98 тысяч долларов.
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