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Депутаты Госдумы предложили ввести штрафы за сдачу в аренду жилья без договора

Депутаты Госдумы предложили ввести штрафы за сдачу в аренду жилья без договора

Группа депутатов Государственной думы направила на заключение в кабмин России законопроект, которым предлагается ввести штрафы до 50 тысяч рублей за сдачу в аренду жилья без заключения договора найма, аренды или безвозмездного пользования.

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