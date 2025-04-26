Врач назвал наиболее подверженные хронической болезни почек категории россиян

Люди с артериальной гипертензией, сахарным диабетом второго типа и ожирением наиболее подвержены хронической болезни почек (ХБП), рассказал «Известиям» врач-нефролог, доцент кафедры нефрологии лечебного факультета научно-образовательного института клинической медицины им.
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