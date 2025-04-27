Лавров в Бразилии обсудил участие Лулы да Силвы в мероприятиях к Дню Победы

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил на встрече с главой МИД Бразилии Мауро Виейрой участие бразильского президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы в мероприятиях по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.