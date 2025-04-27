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Лавров в Бразилии обсудил участие Лулы да Силвы в мероприятиях к Дню Победы

Лавров в Бразилии обсудил участие Лулы да Силвы в мероприятиях к Дню Победы

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил на встрече с главой МИД Бразилии Мауро Виейрой участие бразильского президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы в мероприятиях по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

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