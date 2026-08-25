38 мигрантов влезли в очередь на жилье: дело спускают на тормозах

Расстрелять бы десяток-другой подобных коррупционеров... - И сразу нужда в так сильно "раздутых" надзирающих органах и пропадёт! Тут ВСЁ... - Разве что от Председателя Верховного суда, Краснова... И так сильно и зависит!

Татьянка Яцук

А кто их так щедро одарил паспортами прежде всего- за какие такие заслуги перед нашим Отечеством??? Надо с этого начать и раскрутить всю цепочку от предоставления гражданства- купленного или подаренного щедрым чиновьём, а потом уже трясти мэров за постановку на очередь в ущерб своим горожанам и одарение сертификатами на жильё! Вот так они по-тихому и замещают нас- приехал один, потом два брата, потом три сестры, пять дядьёв с 14-ю жёнами и 28-ю детьми, и скоро для нас места не останется на нашей же исконно родной Матушке-земле российской !!!