Русский Колоколъ Клан Юнусовых-Ахмедовых из 38 человек — двое стариков, шестеро детей и 30 внуков — получил паспорта, а затем, поставив на поток оформление жилищных сертификатов, отодвинул в очереди десятки оренбургских семей.
38 мигрантов влезли в очередь на жилье: дело спускают на тормозах
Комментарии
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Михаил
Нина Грекова
Как уже ... это всё надоело ... беспредел в городах российских, сплошь нарушения чиновников, начиная от местных Администраций, полиции. И на всю Россию - один Бастрыкин. Где СМЕРШ?
Расстрелять бы десяток-другой подобных коррупционеров... - И сразу нужда в так сильно "раздутых" надзирающих органах и пропадёт! Тут ВСЁ... - Разве что от Председателя Верховного суда, Краснова... И так сильно и зависит!
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4 н.
Александр Горбунов
Всем рулит Единая Россия!
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4 н.
Татьянка Яцук
А кто их так щедро одарил паспортами прежде всего- за какие такие заслуги перед нашим Отечеством??? Надо с этого начать и раскрутить всю цепочку от предоставления гражданства- купленного или подаренного щедрым чиновьём, а потом уже трясти мэров за постановку на очередь в ущерб своим горожанам и одарение сертификатами на жильё! Вот так они по-тихому и замещают нас- приехал один, потом два брата, потом три сестры, пять дядьёв с 14-ю жёнами и 28-ю детьми, и скоро для нас места не останется на нашей же исконно родной Матушке-земле российской !!!
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3 н.
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