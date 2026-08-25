Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 723 подписчика

38 мигрантов влезли в очередь на жилье: дело спускают на тормозах

38 мигрантов влезли в очередь на жилье: дело спускают на тормозах

Русский Колоколъ Клан Юнусовых-Ахмедовых из 38 человек — двое стариков, шестеро детей и 30 внуков — получил паспорта, а затем, поставив на поток оформление жилищных сертификатов, отодвинул в очереди десятки оренбургских семей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Михаил
Нина Грекова
Как уже  ... это всё надоело ... беспредел в городах российских, сплошь нарушения чиновников, начиная от местных Администраций, полиции. И на всю Россию - один Бастрыкин. Где СМЕРШ?
Расстрелять  бы  десяток-другой  подобных  коррупционеров...  -  И  сразу  нужда  в  так  сильно  &quot;раздутых&quot;  надзирающих  органах  и  пропадёт! Тут  ВСЁ...  -  Разве  что  от  Председателя  Верховного  суда,  Краснова...  И  так  сильно  и  зависит!
Ответить
4 н.
Александр Горбунов
Всем рулит Единая Россия!
Ответить
4 н.
Татьянка Яцук
А кто их так щедро одарил паспортами прежде всего- за какие такие заслуги перед нашим Отечеством??? Надо с этого начать и раскрутить всю цепочку от предоставления гражданства- купленного или подаренного щедрым чиновьём, а потом уже трясти мэров за постановку на очередь в ущерб своим горожанам и одарение сертификатами на жильё! Вот так они по-тихому и замещают нас- приехал один, потом два брата, потом три сестры, пять дядьёв с 14-ю жёнами и 28-ю детьми, и скоро для нас места не останется на нашей же исконно родной Матушке-земле российской !!!
Ответить
3 н.