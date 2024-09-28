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Спички - не игрушка

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"Через российские НКО британцы планировали создать в России миграционный коллапс"

"Через российские НКО британцы планировали создать в России миграционный коллапс"

Шпионаж, лоббизм, миграция… Казалось бы, при чем здесь Лондон? Расследование о том, как через российские НКО британцы планировали создать в России миграционный коллапс, подтверждает масштаб и глубину заложенного шурфа.

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