В дорогобужском лесу нашли беспилотник

Оперативные службы обезвредили БПЛА, найденный в смоленском лесу Во вторник, 29 апреля, в лесу, расположенном рядом с деревней Пискарево Дорогобужского района, был обнаружен беспилотный летательный аппарат.
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