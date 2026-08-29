Курская область: подрыв мужчины на взрывоопасном предмете в Пристени

34-летний мужчина получил тяжёлые травмы живота и руки после подрыва на неизвестном предмете в посёлке Пристень Курской области.
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