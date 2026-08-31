ЕС вновь пытается конфисковать российские активы

В Евросоюзе возобновились дискуссии о возможной конфискации замороженных российских активов для финансирования Украины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВЕ Трамп признался, ...
- ВВ В Совфеде прокомм...
- Падение мусорной ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым