Срок ремонта по ОСАГО предложили увеличить в полтора раза

Дилеры, станции техобслуживания и страховщики столкнулись с проблемой отсутствия запасных частей В Госдуму внесли законопроект об увеличении срока ремонта автомобилей по полисам ОСАГО с 30 до 45 дней, пишет "Парламентская газета".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии