Тренер Юрзинов заявил, что его встревожила ситуация хоккеиста Кузнецова

Двукратный чемпион мира и бывший тренер сборной России Владимир Юрзинов-старший признался, что его обеспокоил тот факт, что российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Евгений Кузнецов решил обратиться в программу помощи игрокам Национальной хоккейной лиги (НХЛ), которая направлена на решение психологических проблем, связанных, в том числе, с употреблением алкоголя и наркотиков, пристрастием к азартным играм.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии