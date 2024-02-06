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Тренер Юрзинов заявил, что его встревожила ситуация хоккеиста Кузнецова

Тренер Юрзинов заявил, что его встревожила ситуация хоккеиста Кузнецова

Двукратный чемпион мира и бывший тренер сборной России Владимир Юрзинов-старший признался, что его обеспокоил тот факт, что российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Евгений Кузнецов решил обратиться в программу помощи игрокам Национальной хоккейной лиги (НХЛ), которая направлена на решение психологических проблем, связанных, в том числе, с употреблением алкоголя и наркотиков, пристрастием к азартным играм.

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