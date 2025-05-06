Чернышов предложил раз в неделю сокращать рабочий день для женщин с детьми

Вице-спикер Государственной думы Борис Чернышов направил в адрес вице-премьера Татьяны Голиковой инициативу о введении так называемых «семейных часов» — раз в неделю рабочий день для родителей предлагается сокращать на два часа.
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