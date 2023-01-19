Аргументы недели

98 525 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • vitaly yanushkevich
    Молдаване! Гоните вы эту блядь, она решила уничтожить Молдавию, она же румынка.Президент Молдави...
  • Виталий Цуканов
    Чистая правда! Злобная армия педофилопидорасов - жалкие мрази, убийцы индейцев, дядей Томов, арабов и просто беззащит...Профессор психоло...

Посол Антонов: Госдеп США, по сути, подталкивает Украину к совершению террористических актов в России

Посол Антонов: Госдеп США, по сути, подталкивает Украину к совершению террористических актов в России

Внешнеполитическое ведомство Соединенных Штатов, по сути, подталкивает Украину к совершению террористических актов на территории Российской Федерации.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх