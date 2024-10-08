OneTwoTrip: в 2025 году россияне могут отдохнуть 62 дня вместо 28

Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip объяснил "Газете.Ru", как в следующем году отдохнуть 62 дня, взяв только 28 дней отпуска, в том числе один двухнедельный летом, а остальные — перед государственными праздниками или после них.
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