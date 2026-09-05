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Ученые предложили заменить маркировку «Made with AI» на визуализацию плотности фактов

Ученые предложили заменить маркировку «Made with AI» на визуализацию плотности фактов

Исследователи представили в arXiv статью, посвященную ограничениям маркировки «Made with AI». По их словам, пользователи часто доверяют гладким текстам, но после раскрытия авторства могут необоснованно сомневаться и в точной информации.

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