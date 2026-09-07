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Стоит ли брать флагман двухлетней давности: разбор на примере Xiaomi, OnePlus, Realme и Honor

Стоит ли брать флагман двухлетней давности: разбор на примере Xiaomi, OnePlus, Realme и Honor

Когда речь заходит о покупке нового смартфона, многие по привычке смотрят только на витрины с актуальными моделями.

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