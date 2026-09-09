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ТАСС: получив контроль над Долгеньким, ВС России окружили Ольховатку

ТАСС: получив контроль над Долгеньким, ВС России окружили Ольховатку

Группировка войск «Север» взяла под контроль село Долгенькое в Харьковской области. Это позволило ей окружить силы противника в селе Ольховатка, сообщил ТАСС источник в силовых структурах.

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