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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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ЦСКА вновь попытается подписать Сутормина зимой. Решающим фактором станут переговоры с «Зенитом» (Metaratings)

ЦСКА вновь попытается подписать Сутормина зимой. Решающим фактором станут переговоры с «Зенитом» (Metaratings)

Напомним, ЦСКА и «Зенит» вели переговоры по Сутормину этим летом, но затем питерский клуб решил не отпускать полузащитника.

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