Россиядә майдан кайбер категориягә керүчеләрнең пенсиясе арта https://tatar-inform.tatar/news/rossiyada-1-maidan-kaiber-kategoriyaga-kerucelarnen-pensiyase-arta-5886969.
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Россиядә майдан кайбер категориягә керүчеләрнең пенсиясе арта https://tatar-inform.tatar/news/rossiyada-1-maidan-kaiber-kategoriyaga-kerucelarnen-pensiyase-arta-5886969.