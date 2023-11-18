О двойниках Путина можно рассуждать бесконечно. Доказательств всё равно никаких нет, зато имеется огромное количество конспирологических версий.
Двойники Путина: Десяток фото, перепугавших Запад и Восток
Комментарии
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АЛЕКСЕЙ ДРОБЫШЕВ
а какая разница?))) пусть хоть 100500 двойников будет))) главное, чтобы дело делалось как надо и куда надо!))
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5 час.
Веро
👍
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2 час.
Константин
"Как надо и куда надо" кому? Людям, которые сидят в кремле и делают этих двойников, поднимают постоянно себе зарплаты и выплачивают премии, или народу (который они - "люди", называют быдлом) и которым они сделали прожиточный минимум на который можно только не сдохнуть от голода?
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1 час.
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