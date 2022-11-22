Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

88 подписчиков

Азмун считает, что сыграет весь матч с Уэльсом. Против Англии он вышел на 77-й минуте

Сердар Азмун рассказал о своей готовности к ЧМ-2022. Накануне в матче 1-го тура с Англией (2:6) форвард сборной Ирана вышел на замену на 77-й минуте.

Вернуться к статье
80K мнений525 репостов

Картина дня

наверх