СК Тульской области напоминает об угрозе телефонных мошенников

Часто мошенники могут представляться сотрудниками правоохранительных органов. Чтобы обмануть жертву, они используют специальную программу, которая помогает изменить отображаемый номер телефона при входящем вызове.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии