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Тульские новости

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СК Тульской области напоминает об угрозе телефонных мошенников

СК Тульской области напоминает об угрозе телефонных мошенников

Часто мошенники могут представляться сотрудниками правоохранительных органов. Чтобы обмануть жертву, они используют специальную программу, которая помогает изменить отображаемый номер телефона при входящем вызове.

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