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FiNE NEWS

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Производство автомобилей Volga в Нижнем Новгороде организовано по полному циклу с 19 этапами антикоррозийной обработки

Российская марка Volga запустила производство автомобилей по полному циклу в Нижнем Новгороде, на площадках, где ранее выпускались автомобили Volkswagen и Skoda.

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