В рамках спецпроекта «Такая работа» сотрудники отдела МВД России по городу Артему и представители Общественного совета при территориальном органе внутренних дел проводят комплексную работу по профориентации старшеклассников, выпускников средних и высших учебных заведений.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Свердловчане массово «штурмуют» пункт отбора в Екатеринбурге после очередного обстрела российских территорий со стороны ВСУ
- В Венгрии состоялось торжественное открытие российского воинского мемориала периода Великой Отечественной войны
- Расчеты боевых БпЛА группировки войск «Запад» уничтожили замаскированные блиндажи и живую силу ВСУ в зоне проведения специальной военной операции
Свежие комментарии