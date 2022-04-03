В Правительстве Республики Хакассия состоялась презентация энциклопедии «Хакасия»

В дальнейшем планируется сформировать 5-й том книги, в котором будут собраны биографии выдающихся личностей – жителей Хакасии (учёных, политических деятелей, полководцев, народных героев, классиков литературы и искусства).
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