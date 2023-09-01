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Стив Керр: «Я совсем не против того, чтобы американцы играли за другие сборные»

Главный тренер сборной США Стив Керр заявил, что не считает проблемой натурализацию американских баскетболистов и их выступление в составе других сборных.

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