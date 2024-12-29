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Царьград

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Учёные выяснили, какая поза свойственна манипуляторам

Учёные выяснили, какая поза свойственна манипуляторам

Доминирующая поза может свидетельствовать о низком уровне эмпатии у человекаУчёные из Канады провели исследование, в ходе которого стало понятно, что людям, склонным к манипуляциям, свойственна "поза силы".

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