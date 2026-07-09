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Чучело Мбаппе сожгли на фестивале в Парагвае после поражения от Франции на ЧМ. Обряд «Иуда Каи» подразумевает использование неприятной для народа фигуры

На фестивале в Парагвае, посвященном празднованию дня Святого Иоанна (Сан-Хуан), на городской площади сожгли чучело Килиана Мбаппе Сборная Парагвая проиграла команде Франции (0:1) в 1/8 финала ЧМ-2026.

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