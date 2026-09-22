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Александр Михайлович Пономаренко

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Москвичи получили более 530 млн кубометров питьевой воды с начала года

Москвичи получили более 530 млн кубометров питьевой воды с начала года

Сколько воды выпивает и расходует многомиллионный город? Цифры впечатляют: с начала 2026 года Мосводоканал произвёл свыше 530 миллионов кубометров чистой питьевой воды.

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