Москвичи получили более 530 млн кубометров питьевой воды с начала года

Сколько воды выпивает и расходует многомиллионный город? Цифры впечатляют: с начала 2026 года Мосводоканал произвёл свыше 530 миллионов кубометров чистой питьевой воды.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым