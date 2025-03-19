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Грудное вскармливание и отказ от сладких напитков снижают риск ожирения у детей, подверженных гестационному диабету

Ученые провели исследование, которое выявило, что адекватное грудное вскармливание и избегание сладких напитков у младенцев, подверженных гестационному диабету (ГД), могут существенно снизить риск развития ожирения.

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