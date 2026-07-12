Как превратить семейную поездку в любимое приключение: личный взгляд мамы-турагента

Я часто вспоминаю свои первые путешествия с малышом и невольно улыбаюсь. Тогда мне казалось, что мир делится на два лагеря: одни убеждали меня, что с детьми дорога превращается в кромешный ад, а другие с загадочным видом молчали, видимо, сберегая мои нервы.