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Туризм и География

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Как превратить семейную поездку в любимое приключение: личный взгляд мамы-турагента

Как превратить семейную поездку в любимое приключение: личный взгляд мамы-турагента

Я часто вспоминаю свои первые путешествия с малышом и невольно улыбаюсь. Тогда мне казалось, что мир делится на два лагеря: одни убеждали меня, что с детьми дорога превращается в кромешный ад, а другие с загадочным видом молчали, видимо, сберегая мои нервы.

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