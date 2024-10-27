НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

157 подписчиков

Синнер о $6 млн за победу на «Шлеме шести королей»: «Я играю не ради денег»

Синнер о $6 млн за победу на «Шлеме шести королей»: «Я играю не ради денег»

За победу он заработал шесть миллионов долларов. «Я играю не ради денег. Все очень просто. Конечно, это хороший приз, но я поехал туда, потому что там участвовали, возможно, лучшие шесть игроков в мире, и у меня была возможность сравнить себя с ними.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх