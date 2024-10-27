Синнер о $6 млн за победу на «Шлеме шести королей»: «Я играю не ради денег»

За победу он заработал шесть миллионов долларов. «Я играю не ради денег. Все очень просто. Конечно, это хороший приз, но я поехал туда, потому что там участвовали, возможно, лучшие шесть игроков в мире, и у меня была возможность сравнить себя с ними.