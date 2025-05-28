Выплату при рождении ребёнка в этом году получили почти 1,5 тысячи тамбовских родителей

С начала 2025 года пособие по беременности и родам получили 868 тамбовчанок. Размер пособия составляет 100% от среднего заработка заявителя в пересчете на продолжительность декретного отпуска, но не менее 103 тысяч рублей, сообщили в региональном отделении СФР.