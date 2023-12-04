В Приморском крае полицейские и ветераны МВД провели для детей интеллектуальную игру «Мастерская следователя»

Сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Спасский» вместе с членами Совета ветеранов провели профилактическую интеллектуальную игру «Мастерская следователя» с учениками начальных классов МБОУ СОШ № 12.
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