Информации о пострадавших нет.В Москве из-за пассажира в метро рухнула часть потолка. Инцидент произошёл утром в четверг, 9 января, на станции «Текстильщики» Большой кольцевой линии.
Часть потолка рухнула на эскалатор с пассажирами в столичном метро: видео
Комментарии
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Sergey Ivanov
Он- то, может, и нарушитель. Потому, что еще надо разобраться, как он свой сверток запихивал в вагон и не вызвал ли он задержку. Вот в репортаже по телевизору его уже обвинили в том, что это он сшиб декоративные панели.. А как назвать тех горе- строителей, которые на соплях прилепили декоративные листы к потолку? Которые отвалились, стоило их просто чем- то задеть? А эскалатор тоже они монтировали? А если и он точно так же обрушится? Что, тоже пассажиров обвиним? Ну, скажем, нарушили правила: Втроем встали на одну ступеньку... Ведь ясно в правилах написано: Не более ДВУХ человек!
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