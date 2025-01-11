Часть потолка рухнула на эскалатор с пассажирами в столичном метро: видео

SI

Sergey Ivanov

Он- то, может, и нарушитель. Потому, что еще надо разобраться, как он свой сверток запихивал в вагон и не вызвал ли он задержку. Вот в репортаже по телевизору его уже обвинили в том, что это он сшиб декоративные панели.. А как назвать тех горе- строителей, которые на соплях прилепили декоративные листы к потолку? Которые отвалились, стоило их просто чем- то задеть? А эскалатор тоже они монтировали? А если и он точно так же обрушится? Что, тоже пассажиров обвиним? Ну, скажем, нарушили правила: Втроем встали на одну ступеньку... Ведь ясно в правилах написано: Не более ДВУХ человек!