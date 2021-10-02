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Техническая группа высказалась об основных версиях фальсификации онлайн-голосования

Техническая группа высказалась об основных версиях фальсификации онлайн-голосования

Появился отчет технической группы по анализу ДЭГ. Они не нашли нарушений, но и не могут утверждать, что их нет, из-за недостатка данных Фото: Global Look Press Григорий Мельконьянц Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) в Москве вызвало много вопросов и обвинений в возможных фальсификациях результатов после того, как его результаты помогли победить абсолютно всем кандидатам от мэрии на выборах в депутаты Госдумы, хотя многие из них со значительным отрывом проигрывали на участках.

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Van Van
Вы доверяете системе Дистанционное электронное голосование - если бы сам ее сделал то ДА.

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