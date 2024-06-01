"Ъ" узнал об уголовном деле против сотрудников «Крокуса» из-за пожарных дверей

Фигурантами уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, стали два сотрудника «Крокус Сити Холла», которых следствие считает причастными к гибели людей при теракте в концертном зале.
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