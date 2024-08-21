Астраханские фермеры собрали урожай с опережением графика

Астраханские аграрии успешно завершают сезон, демонстрируя высокие темпы роста производства. По сравнению с прошлым годом объем валовой продукции сельского хозяйства увеличился на 103,1%, составив 70,5 млрд рублей.
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