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Закон, порядок, государство

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В Красноярском крае полицией задержан лесоруб, спиливший деревья более чем на 2,5 млн рублей

Следователями межмуниципального отдела МВД России «Енисейский» возбуждено уголовное дело о незаконной рубке деревьев хвойных и лиственных пород в особо крупном размере.

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