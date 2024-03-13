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Марочко: со стороны Харьковской области растет угроза террористических атак

Марочко: со стороны Харьковской области растет угроза террористических атак

Угроза террористических атак выросла со стороны Харьковской области. Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале, ссылаясь на собственные источники.

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