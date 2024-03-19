Минометчики армейского корпуса ВВО на Сахалине отработали стрельбы из минометов по опорным пунктам условного противника

В рамках мероприятий боевой подготовки опытные офицеры, принимавшие участие в специальной военной операции, передают боевой опыт по уничтожению мишеней, имитирующих легкую бронетехнику, опорные пункты и живую силу условного противника.
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