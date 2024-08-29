Суд дал Маску сутки, чтобы назначить нового представителя соцсети X в Бразилии

Судья Федерального верховного суда Бразилии Алешандри ди Морайс направил повестку владельцу соцсети X Илону Маску, предписав в течение 24 часов назначить в стране нового законного представителя платформы.
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