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Кордоба после поражения «Зениту»: «Мы играли против 14 человек»

Кордоба после поражения «Зениту»: «Мы играли против 14 человек»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба прокомментировал поражение команды в матче 10-го тура РПЛ против «Зенита» (2:3).

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