Парад Дедов Морозов прошел в Долгопрудном

Более 40 человек в костюмах Деда Мороза прошли парадом по улицам Долгопрудного 21 декабря. Образ главного зимнего волшебника примерили на себя работники культуры, а возглавил шествие профессиональный артист школы-студии МХАТ.
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