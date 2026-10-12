Нервное настрое...
Политика и интернетМнения
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

9 010 подписчиков

Список потерь: 45 «Жнецов», 12 F-15 и один «летающий радар». Что дальше?

Список потерь: 45 «Жнецов», 12 F-15 и один «летающий радар». Что дальше?

Конгресс США опубликовал доклад, от которого у Пентагона должен дёргаться глаз. Восемьдесят один самолёт.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Наталия
Наталия

Трамп пошел на поводу у хитрого Нетаньяху, который, следуя национальной традиции, стремится решать свои проблемы чужими руками. В результате Трамп получил массу, теперь уже, собственных проблем, главная из которых, как выпутаться из этой ситуации, сохранив свое лицо.