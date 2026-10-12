Список потерь: 45 «Жнецов», 12 F-15 и один «летающий радар». Что дальше?

Конгресс США опубликовал доклад, от которого у Пентагона должен дёргаться глаз. Восемьдесят один самолёт.
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