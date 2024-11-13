Пресса США: Трамп испытывает симпатию к Путину, а Зеленского презирает 47-й президент США Дональд Трамп будет не самым лучшим союзником для Украины.
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Пресса США: Трамп испытывает симпатию к Путину, а Зеленского презирает 47-й президент США Дональд Трамп будет не самым лучшим союзником для Украины.
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