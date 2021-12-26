Почему мужчина не делает первый шаг

Разбираемся, стоит ли, вообще, его ждать, вместе с психологом. Фото Getty Images Вечный вопрос, ответ на который будет неполным и ничем не поможет, если не ответить на встречный: «Почему женщины в современном мире, где ежедневно говорят о гендерном равенстве в личной жизни, работе, политике, ждут, что мужчина будет действовать первым?» Наталия Словесникова Психолог, психотерапевт, основатель и руководитель проекта Newpsy Почему мы ждем инициативу от мужчин Несколько сотен лет общество было полностью патриархальным, и в некоторых странах до сих пор даже упомянуть о возможности равенства — незаконно.