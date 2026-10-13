Проект FTX по добыче криптовалюты теперь используется для развития ИИ

Инвестиционная компания SWI Group привлекла около $900 млн. капитала в рамках планов по расширению своих дата-центров и увеличению вычислительных мощностей для ИИ; в этот проект включено и майнинговое подразделение, ранее связанное с криптовалютной биржей FTX.